Киреева Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева Анна Степановна

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.09.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киреев Виктор Никандрович

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киреев Виктор Никандрович

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Виктор Никандрович

Смерть
24.09.2020
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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