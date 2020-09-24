Киреева Анна Степановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.09.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киреев Виктор Никандрович
Рождение ребёнка
14.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киреев Виктор Никандрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.09.2020