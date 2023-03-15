Матюхина Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1908
Дата смерти11.10.1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1908
Отец: Николай ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1930
Дочь: Карабулькина-Матюхина (Матюхина) Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Матюхин Николай Петрович
Смерть
11.10.1956
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область