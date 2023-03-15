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Матюхина Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1908

Дата смерти

11.10.1956

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1908

Отец: Николай ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюхин Николай Петрович

Рождение ребёнка
13.11.1930

Дочь: Карабулькина-Матюхина (Матюхина) Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Матюхин Николай Петрович

Смерть
11.10.1956
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область

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