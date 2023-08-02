Цебро Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цебро Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цебро Григорий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цебро Прасковья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цебро Прасковья Михайловна

Смерть
Неизвестно
Железноводск, город-курорт Железноводск, Ставропольский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Железноводск, город-курорт Железноводск, Ставропольский край
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