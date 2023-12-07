Горнакова Евдокия Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова Евдокия Иннокентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горнаков Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Горнаков Филипп Феоктистович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Филипп Феоктистович

Рождение ребёнка
15.07.1912

Сын: Горнаков Илья Филиппович

Отец ребёнка: Горнаков Филипп Феоктистович

Смерть
Неизвестно

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