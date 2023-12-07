Горнакова Евдокия Иннокентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горнаков Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Горнаков Филипп Феоктистович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1912
Отец ребёнка: Горнаков Филипп Феоктистович
Смерть
Неизвестно