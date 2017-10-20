Николаева (Лысенко) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1951
Дата смерти20.10.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1951
Отец: Лысенко Иван Дмитриевич
Мать: Лысенко Анна Пантелеевна
Рождение ребёнка
31.10.1972
Сын: Николаев Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Николаев Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Славнова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Николаев Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.10.2017