Николаева (Лысенко) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Лысенко) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1951

Дата смерти

20.10.2017

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1951

Отец: Лысенко Иван Дмитриевич

Мать: Лысенко Анна Пантелеевна

Рождение ребёнка
31.10.1972

Сын: Николаев Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Николаев Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Славнова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Николаев Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Сергей Александрович

Смерть
20.10.2017
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