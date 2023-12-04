Ульянов Елисей Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1753 ст.
Жена: Ульянова Марья Савична
Упоминание
1763
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный в прежнюю перепись Савелей Иванов Ульянов 41 60 у него жена Анна Афонасьева, 50 лет, взята в замужеств... Показать все
Смерть
Неизвестно