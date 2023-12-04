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Ульянов Елисей Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1728 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1753 ст.

Жена: Ульянова Марья Савична

Черное, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Упоминание
1763
Черное, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный в прежнюю перепись Савелей Иванов Ульянов 41 60 у него жена Анна Афонасьева, 50 лет, взята в замужеств... Показать все
Смерть
Неизвестно
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