Костромитинов Гаврила Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костромитинов Гаврила Порфирьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1677

Пол

Мужской

Отец

Около 1647 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1707 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Костромитинов Порфирий Макарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1707

Сын: Костромитинов Сидор Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

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