Костромитинов Гаврила Порфирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1677
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677
Отец: Костромитинов Порфирий Макарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1707
Сын: Костромитинов Сидор Гаврилович
Мать ребёнка: не указана