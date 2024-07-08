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Роман Иванович

Место рождения

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Иван

Мать: Жена Ивана

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Никитична

Рождение ребёнка
1710

Сын: Кирилл Романович

Мать ребёнка: Настасья Никитична

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Марья Романовна

Мать ребёнка: Настасья Никитична

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Чекаурова Васса Андреевна

Мать ребёнка: Настасья Никитична

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1743

Сын: Степан Романович

Мать ребёнка: Настасья Никитична

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно

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