Роман Иванович
Место рождения
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Иван
Мать: Жена Ивана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Никитична
Рождение ребёнка
1710
Сын: Кирилл Романович
Мать ребёнка: Настасья Никитична
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Марья Романовна
Мать ребёнка: Настасья Никитична
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Чекаурова Васса Андреевна
Мать ребёнка: Настасья Никитична
Рождение ребёнка
1743
Сын: Степан Романович
Мать ребёнка: Настасья Никитична
Смерть
Неизвестно