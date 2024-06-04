Степан Иванов
Место рождениядер. Киртели, Данилова сотня Борисова, Ногайская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Афонасьева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Николай Степанов
Мать ребёнка: Варвара Афонасьева
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Дарья Степанова
Мать ребёнка: Варвара Афонасьева
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Марья Степанова
Мать ребёнка: Варвара Афонасьева
Смерть
После 1762