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Степан Иванов

Место рождения

дер. Киртели, Данилова сотня Борисова, Ногайская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1692 г.р.

Мать

Около 1687 г.р.

Жена

Около 1702 г.р.

Дети

Около 1754 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1759 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Иван (Костейка) Андреев (Куманкин)

Мать: Афимья Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Афонасьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Николай Степанов

Мать ребёнка: Варвара Афонасьева

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Дарья Степанова

Мать ребёнка: Варвара Афонасьева

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Марья Степанова

Мать ребёнка: Варвара Афонасьева

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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