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Лукьяненко Тимофей Павлович

Место рождения

Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Лукьяненко Павел Романович

Мать: Лукьяненко Евдокия Васильевна

Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
Бракосочетание
26.01.1903

Жена: Лукьяненко Анна Сергеевна

Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
ГАХО, Ф - 744-1-204, м/к-1903г.,лист-364,зап.-13,Ильинская церковь с.Казацкое
Бракосочетание
До 1903

Жена: Лукьяненко ?

Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
Смерть
Неизвестно
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