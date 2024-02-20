Лукьяненко Тимофей Павлович
Место рожденияРоссия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
Бракосочетание
26.01.1903
Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
ГАХО, Ф - 744-1-204, м/к-1903г.,лист-364,зап.-13,Ильинская церковь с.Казацкое
Бракосочетание
До 1903
Жена: Лукьяненко ?
Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
Смерть
Неизвестно