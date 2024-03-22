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Ермолаев Илья Романов

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Ермолаев Роман Сергеев

Мать: не указана

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная служба
Неизвестно
Ермолаев Илья Романович Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1924 Место рождения: ТАССР, Заинский район, д.Нератовка Наименование военкомата: ТАССР, Заинский РВК Дата призыва: __.__.1941 Воинско... Показать все
Награда
Неизвестно
Ермолаев Илья Романович Орден Отечественной войны II степени Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1924 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Наименование награды: Орд... Показать все
Смерть
Неизвестно
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