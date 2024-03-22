Ермолаев Илья Романов
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Ермолаев Роман Сергеев
Военная служба
Неизвестно
Ермолаев Илья Романович Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1924 Место рождения: ТАССР, Заинский район, д.Нератовка Наименование военкомата: ТАССР, Заинский РВК Дата призыва: __.__.1941 Воинско... Показать все
Награда
Неизвестно
Ермолаев Илья Романович Орден Отечественной войны II степени Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1924 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Наименование награды: Орд... Показать все
Смерть
Неизвестно