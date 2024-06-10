Сухинина Анна Гаврилова 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухинина Анна Гаврилова

Место рождения

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухинин Никита Яковлев

Рождение ребёнка
1781

Сын: Сухинин Федор Никитич

Отец ребёнка: Сухинин Никита Яковлев

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Сухинин (Сухинин) Аксинья Никитина

Отец ребёнка: Сухинин Никита Яковлев

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Сухинин (Сухинин) Василиса Никитина

Отец ребёнка: Сухинин Никита Яковлев

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Сухинин (Сухинин) Настасья Никитина

Отец ребёнка: Сухинин Никита Яковлев

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Сухинин (Сухинин) Анна Никитина

Отец ребёнка: Сухинин Никита Яковлев

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Сухинин Осип Никитич

Отец ребёнка: Сухинин Никита Яковлев

Рождение ребёнка
1802

Сын: Сухинин Григорий Никитин

Отец ребёнка: Сухинин Никита Яковлев

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Сухинин Степан Никитин

Отец ребёнка: Сухинин Никита Яковлев

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Сухинин Егор Никитин

Отец ребёнка: Сухинин Никита Яковлев

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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