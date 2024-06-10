Сухинина Анна Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Сухинин Никита Яковлев
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Сухинин (Сухинин) Аксинья Никитина
Отец ребёнка: Сухинин Никита Яковлев
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Сухинин (Сухинин) Василиса Никитина
Отец ребёнка: Сухинин Никита Яковлев
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Сухинин (Сухинин) Настасья Никитина
Отец ребёнка: Сухинин Никита Яковлев
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Сухинин (Сухинин) Анна Никитина
Отец ребёнка: Сухинин Никита Яковлев
Рождение ребёнка
1792
Сын: Сухинин Осип Никитич
Отец ребёнка: Сухинин Никита Яковлев
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Сухинин Никита Яковлев
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Сухинин Никита Яковлев
Рождение ребёнка
1809
Сын: Сухинин Егор Никитин
Отец ребёнка: Сухинин Никита Яковлев
Смерть
Неизвестно