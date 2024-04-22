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Филиппова Матрона

Место рождения

Трошово, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Около 1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1766 г.р.

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

1829 г.р.

Добавил:

АМ
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Рождение
Около 1813 ст.

Отец: Ефимов Филип

Мать: Лукина Евдокия

Трошово, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1829 ст.

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Трошово, Псковский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
05.11.1834 ст.

Муж: Кирилов Василий

Рожницы, Псковский уезд, Псковская губерния
Указано, что обоим по 19 лет Значит родила до брака лет в 15-16 (возраст занижен)
Смерть
Неизвестно
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