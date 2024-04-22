Филиппова Матрона
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1813 ст.
Отец: Ефимов Филип
Мать: Лукина Евдокия
Рождение ребёнка
07.11.1829 ст.
Сын: Иван
Бракосочетание
05.11.1834 ст.
Муж: Кирилов Василий
Рожницы, Псковский уезд, Псковская губерния
Указано, что обоим по 19 лет Значит родила до брака лет в 15-16 (возраст занижен)
Смерть
Неизвестно