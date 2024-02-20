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(Узбек) София Васильевна

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1786 г.р.

Мать

1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Узбек Василий Степанович

Мать: Узбек Кириакия

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
ГАДО . Ф - 131-1-97,ревиз.сказка 1835г.,зап.-74
Смерть
Неизвестно
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