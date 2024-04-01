Комисарова (Пуртова) Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пуртов Михаил Степанов
Мать: Пуртова Марья Михайлова
Бракосочетание
28.01.1773
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
невеста д. Долматовой
Рождение ребёнка
01.08.1779
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Комисаров Яков Запарожский Казак Кр. Полуденной Иванов
Смерть
Неизвестно