Комисарова (Пуртова) Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комисарова (Пуртова) Анна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пуртов Михаил Степанов

Мать: Пуртова Марья Михайлова

Бракосочетание
28.01.1773

Муж: Комисаров Яков Запарожский Казак Кр. Полуденной Иванов

Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
невеста д. Долматовой
Рождение ребёнка
01.08.1779

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Комисаров Яков Запарожский Казак Кр. Полуденной Иванов

Смерть
Неизвестно
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