Муренец Яков Алексеевич
Место рождения
Дата рождения23.11.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муренец (Хиневич) Аксинья Сильвестровна
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муренец (Хиневич) Аксинья Сильвестровна
Смерть
Неизвестно