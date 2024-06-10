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Муренец Яков Алексеевич

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

23.11.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1906

Отец: Муренец Алексей Лукин

Мать: Муренец (Зайцева) Марфа Павлова

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муренец (Хиневич) Аксинья Сильвестровна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муренец (Хиневич) Аксинья Сильвестровна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муренец (Хиневич) Аксинья Сильвестровна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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