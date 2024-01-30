Батова Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
С 1824 по 1834
3-я жена
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Батов оружейник Паисий Васильевич
Отец ребёнка: Батов Василий Михайлович
Тула
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Батова Лариса Вассильевна
Отец ребёнка: Батов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Батов оружейник Харитон Васильевич
Отец ребёнка: Батов Василий Михайлович
Усыновленный
Рождение ребёнка
1843
Сын: Батов оружейник Наркисс Васильевич
Отец ребёнка: Батов Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно