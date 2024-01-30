Батова Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батова Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1824 по 1834

Муж: Батов Василий Михайлович

3-я жена
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Батов оружейник Паисий Васильевич

Отец ребёнка: Батов Василий Михайлович

Тула
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Батова Лариса Вассильевна

Отец ребёнка: Батов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Батов оружейник Харитон Васильевич

Отец ребёнка: Батов Василий Михайлович

Усыновленный
Рождение ребёнка
1843

Сын: Батов оружейник Наркисс Васильевич

Отец ребёнка: Батов Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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