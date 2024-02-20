Талах Яков Иванович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Волноваха
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Сын: Талах Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Талах Мария Федоровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Волноваха
Рождение
1880
Отец: Талах Иван Федорович
Мать: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Волноваха
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Колле София Яковлевна
Мать ребёнка: Талах Мария Федоровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Волноваха
Рождение ребёнка
1910
Сын: Талах Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Талах Мария Федоровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Волноваха
Рождение ребёнка
20.05.1918
Сын: Талах Константин Яковлевич
Мать ребёнка: Талах Мария Федоровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Булгас
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Талах Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно