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Талах Яков Иванович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Волноваха

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821

Сын: Талах Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Талах Мария Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Волноваха
Рождение
1880

Отец: Талах Иван Федорович

Мать: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Волноваха
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Колле София Яковлевна

Мать ребёнка: Талах Мария Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Волноваха
Рождение ребёнка
1910

Сын: Талах Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Талах Мария Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Волноваха
Рождение ребёнка
20.05.1918

Сын: Талах Константин Яковлевич

Мать ребёнка: Талах Мария Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Булгас
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талах Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно
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