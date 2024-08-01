Юринова (Базилевич) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринова (Базилевич) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

28.10.1891 ст.

Дата смерти

08.03.1965

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1891 ст.

Отец: Базилевич Иван Николаевич

Мать: Базилевич Прасковья Илларионовна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
13.01.1914 ст.

Муж: Юринов Наум Семёнович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1914 ст.

Сын: Юринов Иван Наумович

Отец ребёнка: Юринов Наум Семёнович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Юринов Владимир Наумович

Отец ребёнка: Юринов Наум Семёнович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Юринов Андрей Наумович

Отец ребёнка: Юринов Наум Семёнович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.11.1925

Дочь: Юринова Екатерина Наумовна

Отец ребёнка: Юринов Наум Семёнович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.10.1930

Сын: Юринов Пётр Наумович

Отец ребёнка: Юринов Наум Семёнович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.07.1934

Сын: Юринов Григорий Наумович

Отец ребёнка: Юринов Наум Семёнович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
08.03.1965
Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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