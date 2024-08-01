Юринова (Базилевич) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.10.1891 ст.
Дата смерти08.03.1965
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1891 ст.
Бракосочетание
13.01.1914 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1914 ст.
Сын: Юринов Иван Наумович
Отец ребёнка: Юринов Наум Семёнович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Юринов Наум Семёнович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Юринов Наум Семёнович
Рождение ребёнка
17.11.1925
Дочь: Юринова Екатерина Наумовна
Отец ребёнка: Юринов Наум Семёнович
Рождение ребёнка
27.10.1930
Сын: Юринов Пётр Наумович
Отец ребёнка: Юринов Наум Семёнович
Рождение ребёнка
03.07.1934
Отец ребёнка: Юринов Наум Семёнович
Смерть
08.03.1965