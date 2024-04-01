Ченцова Серафима Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смерти15.05.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Ченцов Семен Семенов
Отец ребёнка: Ченцов Семен Данилов
Рождение ребёнка
22.06.1902
Сын: Ченцов Иван Семенов
Отец ребёнка: Ченцов Семен Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ченцов Семен Данилов
Смерть
15.05.1903