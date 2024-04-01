Ченцова Серафима Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ченцова Серафима Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

15.05.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1873 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Ченцов Семен Семенов

Отец ребёнка: Ченцов Семен Данилов

Рождение ребёнка
22.06.1902

Сын: Ченцов Иван Семенов

Отец ребёнка: Ченцов Семен Данилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ченцов Семен Данилов

Смерть
15.05.1903
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