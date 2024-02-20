Маккавеев Николай Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиОколо 1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Маккавеев Иосиф Михайлович
Военная награда
04.12.1941
Главоборонстрой НКВД СССР Строительство № 13 Северо-Западного фронта,
Военсовет СЗФ приказ № 0951, Медаль «За боевые заслуги», ЦАМО РФ,Ф - 33-682524-113,запись № 10434077
Работа или профессия
Около ?.12.1941
Северо-Западный фронт, Главоборонстрой НКВД СССР
Главный инженер строительства № 13.
Рождение ребёнка
25.09.1942
Сын: Маккавеев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Маккавеева Вера Владимировна
Военная награда
15.09.1943
Указ ПВС СССР № 214/358 «За строительство железной дороги на Волге» ,дело № 605/319.
Орден «Красной звезды», ГАРФ , Ф - Р7523-4-194.
Работа или профессия
Около ?.09.1943
Строительство железных дорог на Волге
Начальник экспедиции
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1953
СССР г.Ленинград
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Серафимовское кладбище г.Ленинград СССР