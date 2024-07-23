Шутова (Волохова) Фотинья Онисимовна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.06.1894
Жених - 23 года, 1м браком Невеста - 25 лет, 2м барком Поручители По жениху: - Козлов Демьян Антонович - Малмарь Лаврентий Карпович По невесте: - Комышов Поликарп Васильевич - Криворотенко Дмитрий ... Показать все
Смерть
Неизвестно