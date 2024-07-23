Шутова (Волохова) Фотинья Онисимовна 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШутова (Волохова) Фотинья Онисимовна

Шутова (Волохова) Фотинья Онисимовна

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.06.1894

Муж: Шутов Феофан (Феофил) Иванович

Жених - 23 года, 1м браком Невеста - 25 лет, 2м барком Поручители По жениху: - Козлов Демьян Антонович - Малмарь Лаврентий Карпович По невесте: - Комышов Поликарп Васильевич - Криворотенко Дмитрий ... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.