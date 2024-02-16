Башкатов Александр Дмитрич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкатов Александр Дмитрич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1958

Пол

Мужской

Добавил:

им
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1958

Отец: Башкатов Дмитрий Максимович

Мать: Бшкатова Вера Сергеевна

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