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Башкатов Александр Дмитрич
Башкатов Александр Дмитрич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.10.1958
Пол
Мужской
Отец
Башкатов Дмитрий Максимович
Мать
Бшкатова (Баева) Вера Сергеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
им
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1958
Отец:
Башкатов Дмитрий Максимович
Мать:
Бшкатова Вера Сергеевна
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