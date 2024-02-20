Сотникова Федора Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова Федора Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Сотников Прокофий Моисеевич

Отец ребёнка: Сотников Моисей Пахомович

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Русанова Татьяна Моисеевна

Отец ребёнка: Сотников Моисей Пахомович

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Аксинья Моисеевна

Отец ребёнка: Сотников Моисей Пахомович

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1775

Сын: Сотников Митрофан Моисеевич

Отец ребёнка: Сотников Моисей Пахомович

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Екатерина Моисеевна

Отец ребёнка: Сотников Моисей Пахомович

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Варвара Моисеевна

Отец ребёнка: Сотников Моисей Пахомович

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сотников Моисей Пахомович

Смерть
1784
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
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