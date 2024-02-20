Сотникова Федора Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766
Сын: Сотников Прокофий Моисеевич
Отец ребёнка: Сотников Моисей Пахомович
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Русанова Татьяна Моисеевна
Отец ребёнка: Сотников Моисей Пахомович
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Аксинья Моисеевна
Отец ребёнка: Сотников Моисей Пахомович
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1775
Сын: Сотников Митрофан Моисеевич
Отец ребёнка: Сотников Моисей Пахомович
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Екатерина Моисеевна
Отец ребёнка: Сотников Моисей Пахомович
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Варвара Моисеевна
Отец ребёнка: Сотников Моисей Пахомович
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1784
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния