Некрасов Герасим Ефремов
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Бракосочетание
22.01.1815
Жена: Некрасова Анна Ильина
Рождение ребёнка
24.04.1821
Сын: Некрасов Николай Герасимович
Мать ребёнка: Некрасова Анна Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
уездный стряпчий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно