Некрасов Герасим Ефремов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Герасим Ефремов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Некрасов Ефрем Герасимов

Мать: Некрасова Агрипена Борисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1815

Жена: Некрасова Анна Ильина

Рождение ребёнка
24.04.1821

Сын: Некрасов Николай Герасимович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Ильина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Агрипена Николаева

Работа или профессия
Неизвестно
уездный стряпчий
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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