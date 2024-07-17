Шишкова (Дергачева) Ольга Абрамовна
Место рождения
Дата рождения1848 ст.
Дата смерти14.03.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Шишков Михаил Петрович
Бракосочетание
23.09.1864 ст.
Рождение ребёнка
1868 или 1869 ст.
Сын: Шишков Степан (Стефан) Михайлович
Отец ребёнка: Шишков Михаил Петрович
Рождение ребёнка
09.01.1874 ст.
Дочь: Скытева (Шишкова) Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Шишков Михаил Петрович
Рождение ребёнка
09.01.1876
Дочь: Савостина (Шишкова) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Шишков Михаил Петрович
Рождение ребёнка
?.07.1885 ст.
Сын: Шишков Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Шишков Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Шишков Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Шишков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Шишков Михаил Петрович
Смерть
14.03.1911