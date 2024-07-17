Шишкова (Дергачева) Ольга Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкова (Дергачева) Ольга Абрамовна

Место рождения

Свиное, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1848 ст.

Дата смерти

14.03.1911

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.

Отец: Дергачев Абрам Георгиевич (Егорович)

Мать: Евдокия (Евдокея Авдотья) Николаевна

Свиное, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Шишков Михаил Петрович

Бракосочетание
23.09.1864 ст.

Муж: Шишков Михаил Петрович

Крутое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1868 или 1869 ст.

Сын: Шишков Степан (Стефан) Михайлович

Отец ребёнка: Шишков Михаил Петрович

Крутое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
09.01.1874 ст.

Дочь: Скытева (Шишкова) Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Шишков Михаил Петрович

Крутое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
09.01.1876

Дочь: Савостина (Шишкова) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Шишков Михаил Петрович

Рождение ребёнка
?.07.1885 ст.

Сын: Шишков Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Шишков Михаил Петрович

Крутое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Шишков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Шишков Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Шишков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Шишков Михаил Петрович

Смерть
14.03.1911
Крутое, Серебряные Пруды, Московская область

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