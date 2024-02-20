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Барьяхтар Анастасий Федорович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

10.09.1881

Дата смерти

18.01.1883

Пол

Мужской

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

После 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1881

Отец: Барьяхтар Федор Анастасович

Мать: Барьяхтар Пелагея Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1881г.,лист-24,зап.-54,ГАДО,Ф - 426-1-4
Смерть
18.01.1883
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-131,зап.-4,ГАДО,Ф - 426-1-4
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