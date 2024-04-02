Долгов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Мужской

Отец

С 1896 по 1898 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Долгов Николай Иванович

Мать: Долгова Ксения Петровна

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