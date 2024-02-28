Ерёменко (Бочкарникова) Любовь Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёменко (Бочкарникова) Любовь Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1955

Отец: Бочкарников Гаврил Деомидович

Мать: Бочкарникова (Овчинникова) Валентина Степановна

Рождение ребёнка
21.08.1980

Сын: Еременко Артём Александрович

Отец ребёнка: Ерёменко Александр Степанович

Рождение ребёнка
30.09.1981

Дочь: Тузова (Ерёменко) Олеся Александровна

Отец ребёнка: Ерёменко Александр Степанович

Рождение ребёнка
05.03.1989

Дочь: Момот (Ерёменко) Марина Александровна

Отец ребёнка: Ерёменко Александр Степанович

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