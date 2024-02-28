Ерёменко (Бочкарникова) Любовь Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1955
Рождение ребёнка
21.08.1980
Сын: Еременко Артём Александрович
Отец ребёнка: Ерёменко Александр Степанович
Рождение ребёнка
30.09.1981
Дочь: Тузова (Ерёменко) Олеся Александровна
Отец ребёнка: Ерёменко Александр Степанович
Рождение ребёнка
05.03.1989
Дочь: Момот (Ерёменко) Марина Александровна
Отец ребёнка: Ерёменко Александр Степанович