(Бурябаш Камела) Анна Михайловна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения16.12.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1903
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1903г.,лист-180,зап.-103
Смерть
Неизвестно