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(Бурябаш Камела) Анна Михайловна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

16.12.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1903

Отец: Бурябаш Камела Михаил Дмитриевич

Мать: Бурябаш Камела Феодора Харлампиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1903г.,лист-180,зап.-103
Смерть
Неизвестно
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