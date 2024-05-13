Егоров Тихон Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1991
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Егоров Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Тамара Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Анатолий Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1923
Сын: Егоров Пантелей Тихонович
Мать ребёнка: Егорова Евдакия Власьевна
Смерть
1991