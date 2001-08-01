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Скиба Николай

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Место рождения

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.ст. Ново-Джерилиевская

Дата рождения

26.02.1923

Дата смерти

01.08.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1923

Отец: Скиба Василий

Мать: Скиба Акилина Дмитриевна

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.ст. Ново-Джерилиевская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скиба Анна

Смерть
01.08.2001
Россия Краснодарский кр.,Северский р-н ст. Северская
Похороны
Неизвестно
ст. Северская Краснодарского края Россия
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