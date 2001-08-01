Скиба Николай
Место рожденияСССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.ст. Ново-Джерилиевская
Дата рождения26.02.1923
Дата смерти01.08.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1923
Отец: Скиба Василий
Мать: Скиба Акилина Дмитриевна
СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.ст. Ново-Джерилиевская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скиба Анна
Смерть
01.08.2001
Россия Краснодарский кр.,Северский р-н ст. Северская
Похороны
Неизвестно
ст. Северская Краснодарского края Россия