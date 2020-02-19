Черненко (Тарадина) Галина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1958
Дата смерти19.02.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1958
Отец: Тарадин Георгий
Рождение ребёнка
06.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
19.02.2020
Причина смерти: Болезнь