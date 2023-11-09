Елена Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Никоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Никон Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Карпович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774

Сын: Матвей Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Карпович

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Федоровский Поликарп Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Карпович

Рождение ребёнка
26.11.1778

Сын: Сперанский Георгий Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Карпович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Федоровский Николай Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Карпович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Лебедева Дарья Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Карпович

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