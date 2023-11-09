Елена Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Никон Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Карпович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Сын: Матвей Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Карпович
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Федоровский Поликарп Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Карпович
Рождение ребёнка
26.11.1778
Сын: Сперанский Георгий Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Карпович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Федоровский Николай Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Карпович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Лебедева Дарья Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Карпович