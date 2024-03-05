Хныкин Клиентий Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хныкин Клиентий Ермолаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хныкин Ермолай Фролович

Мать: не указана

Военная служба
С 1657
Военная служба
1665
в городовой службе, служит на мерине с пищалью своей
Рождение ребёнка
1672

Сын: Хныкин Филимон Климентьевич

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
1674
пешь с казенным мушкетом да с рогатиной
Военная служба
1679
в городовой службе
Рождение ребёнка
1686

Сын: Хныкин Никита Климентьевич

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
1693
пешь с казенным мушкетом да с рогатиной
Рождение ребёнка
После 1722

Сын: Хныкин Никифор Климентьевич

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хныкин Михаил Климентьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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