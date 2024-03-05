Хныкин Клиентий Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хныкин Ермолай Фролович
Военная служба
С 1657
Военная служба
1665
в городовой службе, служит на мерине с пищалью своей
Рождение ребёнка
1672
Сын: Хныкин Филимон Климентьевич
Военная служба
1674
пешь с казенным мушкетом да с рогатиной
Военная служба
1679
в городовой службе
Рождение ребёнка
1686
Сын: Хныкин Никита Климентьевич
Военная служба
1693
пешь с казенным мушкетом да с рогатиной
Рождение ребёнка
После 1722
Сын: Хныкин Никифор Климентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хныкин Михаил Климентьевич
Смерть
Неизвестно