Басико (Улюра) Феодора Федоровна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Улюра Федор Паращевин
Мать: Улюра Панаица Паращевина
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
19.01.1897
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
Неизвестно