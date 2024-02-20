Басико (Улюра) Феодора Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басико (Улюра) Феодора Федоровна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1806 г.р.

Мать

1818 г.р.

Муж

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Улюра Федор Паращевин

Мать: Улюра Панаица Паращевина

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
19.01.1897

Муж: Басико Константин Ильич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
Неизвестно
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