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Сидорук Павел Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1927

Дата смерти

04.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1927

Отец: Сидорук Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1959

Сын: Сидорук Алексей Павлович

Мать ребёнка: Сидорук (икрина) Валентина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова (сидорук) Елена Павловна

Мать ребёнка: Сидорук (икрина) Валентина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорук (икрина) Валентина Тимофеевна

Смерть
04.07.1978
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