Сидорук Павел Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1927
Дата смерти04.07.1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1927
Отец: Сидорук Максим
Рождение ребёнка
03.02.1959
Мать ребёнка: Сидорук (икрина) Валентина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова (сидорук) Елена Павловна
Мать ребёнка: Сидорук (икрина) Валентина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.07.1978