Арапов Осип Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арапов Осип Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арапов Елисей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арапова Васса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арапова Анастасия Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арапов Ксенофонт Осипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1884 ст.

Дочь: Арапова Агриппина Осиповна

Мать ребёнка: Арапова Васса Ивановна

Аргамаково, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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