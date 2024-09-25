Арапов Осип Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арапов Елисей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арапова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арапова Анастасия Осиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арапов Ксенофонт Осипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1884 ст.
Дочь: Арапова Агриппина Осиповна
Мать ребёнка: Арапова Васса Ивановна
Аргамаково, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно