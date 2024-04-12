Аникина - Зырянова (Забродина) (Панова) Елена Павлова
Место рождения
Дата рождения23.05.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1810
Отец: Панов Павел Антонов
Бракосочетание
07.07.1829
Рождение ребёнка
30.05.1830
Отец ребёнка: Забродин Гордий Ларионов
Рождение ребёнка
19.07.1831
Отец ребёнка: Забродин Гордий Ларионов
Рождение ребёнка
27.09.1834
Сын: Аникин - Зырянов Савватий Львов
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Лев Даниилов
Рождение ребёнка
16.01.1836
Дочь: Татьяна Львова
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Лев Даниилов
Рождение ребёнка
16.12.1838
Дочь: Анастасия Львова
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Лев Даниилов
Рождение ребёнка
12.04.1840
Сын: Аникин - Зырянов Василий Львов
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Лев Даниилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно