Аникина - Зырянова (Забродина) (Панова) Елена Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина - Зырянова (Забродина) (Панова) Елена Павлова

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Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

23.05.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1810

Отец: Панов Павел Антонов

Мать: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.07.1829

Муж: Забродин Гордий Ларионов

Рождение ребёнка
30.05.1830

Сын: Забродин Ермий Гордиев

Отец ребёнка: Забродин Гордий Ларионов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.07.1831

Сын: Забродин Илья Гордиев

Отец ребёнка: Забродин Гордий Ларионов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.09.1834

Сын: Аникин - Зырянов Савватий Львов

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Лев Даниилов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.01.1836

Дочь: Татьяна Львова

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Лев Даниилов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.12.1838

Дочь: Анастасия Львова

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Лев Даниилов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.04.1840

Сын: Аникин - Зырянов Василий Львов

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Лев Даниилов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин - Зырянов Лев Даниилов

Смерть
Неизвестно
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