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(Черкас) Анна Афанасьевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

15.12.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1880

Отец: Черкас Афанасий Михайлович

Мать: Черкас Христина Левтеровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1880г.,лист-210,зап.-51
Бракосочетание
04.06.1908

Муж: Пичахчи Степан Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1908г.,лист-108,зап.-18
Смерть
Неизвестно
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