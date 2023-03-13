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Хлескина Дарья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлескинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1767

Сын: Хлескинъ Яковъ

Отец ребёнка: Хлескинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1769

Сын: Хлескинъ Матвей

Отец ребёнка: Хлескинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1776

Сын: Хлескинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Хлескинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1779

Сын: Хлескинъ Федоръ

Отец ребёнка: Хлескинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1780

Сын: Хлескинъ Василий

Отец ребёнка: Хлескинъ Иванъ

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