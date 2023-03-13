Хлескина Дарья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хлескинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1767
Сын: Хлескинъ Яковъ
Отец ребёнка: Хлескинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1769
Сын: Хлескинъ Матвей
Отец ребёнка: Хлескинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1776
Сын: Хлескинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Хлескинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Хлескинъ Федоръ
Отец ребёнка: Хлескинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Хлескинъ Василий
Отец ребёнка: Хлескинъ Иванъ