Бешева (Фунотова/Фонотова/) Елена Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешева (Фунотова/Фонотова/) Елена Георгиевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

07.11.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1869

Отец: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович

Мать: Фунотова/фонотова/ Ксения Левтеровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
08.11.1893

Муж: Бешев Георгий Павлович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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