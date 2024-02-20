Бешева (Фунотова/Фонотова/) Елена Георгиевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения07.11.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1869
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
08.11.1893
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно