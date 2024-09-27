Аверьян Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Подгибалов Прохор Иевлев
Мать: Ксения Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Мартыновна
Место жительства
Неизвестно
Павлеево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Наталья Аверьяновна
Мать ребёнка: Домна Мартыновна
Рождение ребёнка
1733
Мать ребёнка: Домна Мартыновна
Смерть
Неизвестно