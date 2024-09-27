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Аверьян Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Подгибалов Прохор Иевлев

Мать: Ксения Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Мартыновна

Место жительства
Неизвестно
Павлеево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Наталья Аверьяновна

Мать ребёнка: Домна Мартыновна

Рождение ребёнка
1733

Сын: Александр Аверьянович

Мать ребёнка: Домна Мартыновна

Смерть
Неизвестно

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