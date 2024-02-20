Романько Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романько Иван Иванович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Романько Иван Иванович

Мать: Романько Дарья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романько Домникия Ивановна

Рождение ребёнка
28.08.1932

Дочь: (Романько) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Романько Домникия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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