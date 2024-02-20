Романько Иван Иванович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Романько Иван Иванович
Мать: Романько Дарья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1932
Дочь: (Романько) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Романько Домникия Ивановна
Смерть
Неизвестно