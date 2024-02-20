Цыбульник Никифор Степанович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1863
Отец: Цыбульник Степан
Мать: ?
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1884
Сын: Цыбульник Иван Никифорович
Мать ребёнка: Золотарь Агафия Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1886
Сын: Цыбульник Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Золотарь Агафия Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Пелешко Васса Никифорова
Мать ребёнка: Золотарь Агафия Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1892
Сын: Цыбульник Федор Никифорович
Мать ребёнка: Золотарь Агафия Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Золотарь Агафия Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Золотарь Агафия Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Акилина Никифоровна
Мать ребёнка: Золотарь Агафия Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
Неизвестно