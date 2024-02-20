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Цыбульник Никифор Степанович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Цыбульник Степан

Мать: ?

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1884

Сын: Цыбульник Иван Никифорович

Мать ребёнка: Золотарь Агафия Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1886

Сын: Цыбульник Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Золотарь Агафия Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Пелешко Васса Никифорова

Мать ребёнка: Золотарь Агафия Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1892

Сын: Цыбульник Федор Никифорович

Мать ребёнка: Золотарь Агафия Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Золотарь Агафия Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Золотарь Агафия Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Акилина Никифоровна

Мать ребёнка: Золотарь Агафия Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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