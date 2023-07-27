Намятов Александр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Намятов Николай Александрович
Мать ребёнка: Намятова (новопашина) Евдокия Михайловна
Бракосочетание
02.05.2003
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева (намятова) Любовь Александровна
Мать ребёнка: Намятова (новопашина) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно