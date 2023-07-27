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Намятов Александр Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Намятов Николай Александрович

Мать ребёнка: Намятова (новопашина) Евдокия Михайловна

Бракосочетание
02.05.2003

Жена: Намятова (новопашина) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева (намятова) Любовь Александровна

Мать ребёнка: Намятова (новопашина) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркушина (намятова) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Намятова (новопашина) Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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