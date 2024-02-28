Ильметов Иман
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Ильмет
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Иманов Муксин
Мать ребёнка: не указана
Ишметева, Московская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Иманова Сандугач
Мать ребёнка: не указана
Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1755
Сын: Иманов Мукмин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1784