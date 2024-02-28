Ильметов Иман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильметов Иман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Ильмет

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Иманов Муксин

Мать ребёнка: не указана

Ишметева, Московская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Иманова Сандугач

Мать ребёнка: не указана

Ермунчино, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1755

Сын: Иманов Мукмин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1784

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