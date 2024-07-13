Устюжанин Еремей Леонтьевич 1783 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУстюжанин Еремей Леонтьевич

Устюжанин Еремей Леонтьевич

Место рождения

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Устюжанин Леонтий

Мать: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Устюжанин Василий Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Устюжанин Андриан Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Устюжанин Антон Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Устюжанин Спиридон Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Устюжанин Гавриил Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.