Устюжанин Еремей Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Устюжанин Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Устюжанин Василий Еремеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Устюжанин Андриан Еремеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Устюжанин Антон Еремеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Устюжанин Спиридон Еремеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Устюжанин Гавриил Еремеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно