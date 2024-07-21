Лопатин Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти05.03.1943
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Призыв на военную службу
1942
Варненский РВК. Красноармеец, стрелок. 55 гвардейский стрелковый полк 20 гвардейской стрелковой дивизии Выбытие из воинской части 07.03.1943 Куда выбыл Погиб Дата прибытия 05.02.1943
Смерть
05.03.1943
Убит в районе д. Жуювка. Украинская ССР, Харьковская обл., Балаклейский р-н, д. Щуровка, севернее, 400 м, братская могила