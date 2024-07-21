Лопатин Иван Федорович 1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопатин Иван Федорович

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Место рождения

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

05.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Лопатин Федор Иванович

Мать: Лопатина (Морозова) Антонина (Антонида) Илларионовна

Александровка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Призыв на военную службу
1942
Варненский РВК. Красноармеец, стрелок. 55 гвардейский стрелковый полк 20 гвардейской стрелковой дивизии Выбытие из воинской части 07.03.1943 Куда выбыл Погиб Дата прибытия 05.02.1943
Смерть
05.03.1943
Убит в районе д. Жуювка. Украинская ССР, Харьковская обл., Балаклейский р-н, д. Щуровка, севернее, 400 м, братская могила

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