von Oelsen Barthold — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Oelsen Barthold

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1577

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1550 г.р.

Мать

Около 1550 г.р.

Жена

Около 1550 г.р.

Дети

Около 1600 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1577

Отец: Von Oelsen Dionysius I

Мать: Von Oelsen Margaretha

Рождение ребёнка
Около 1600

Сын: Von Oelsen Johann

Мать ребёнка: Von Oelsen Gertrud Anna

von Kudmienen, Legienen, of Livland, Estonia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Von Oelsen Gertrud Anna

Смерть
Неизвестно
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