von Oelsen Barthold
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1577
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1577
Отец: Von Oelsen Dionysius I
Мать: Von Oelsen Margaretha
Рождение ребёнка
Около 1600
Сын: Von Oelsen Johann
Мать ребёнка: Von Oelsen Gertrud Anna
von Kudmienen, Legienen, of Livland, Estonia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Von Oelsen Gertrud Anna
Смерть
Неизвестно